«Mi arrivano tantissime foto di piazza con persone assembrate e senza mascherina. Ricordo che siamo in zona gialla ed è obbligatoria la mascherina. Non è dittatura, dobbiamo metterle perché è utile» così il governatore del Veneto Luca Zaia in conferenza stampa.

Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev