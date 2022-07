Zelensky: «Assicureremo alla giustizia chi ha commesso crimini in Ucraina»

(Agenzia Vista) Kiev, 30 luglio 2022 "Ogni occupante, che abusa degli ucraini, che tortura e uccide, dovrebbe sapere che ci sarà una punizione per questo. Se alcuni degli assassini russi sperano che non vengano assicurati alla giustizia, che si nasconderanno da qualche parte, fateglielo sapere: saranno comunque ritenuti responsabili. Geografia, tempo, confini e muri non fermeranno una giusta punizione", le parole del Presidente ucraino Zelensky in un video postato sui social. / Instagram Zelensky Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it