Zan (PD): «Con emendamenti FdI svuota legge su detenute madri, li invitiamo a fare passo di civiltà»

«Invitiamo Fratelli d’Italia a ripensare alla volontà su una legge approvata da tutto il Parlamento nella scorsa Legislatura. I bambini non hanno colpe e non è giusto vivano in carcere. Le case famiglie non condonano il carcere, ma consentono lo sviluppo dei bambini. Fuori i bambini dal carcere» le parole di Alessandro Zan, Partito Democratico Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it

Fedez strappa la foto del viceministro Bignami. Coletta (Rai) prende le distanze: «Ci dissociamo»