«Contenti per la liberazione di Zaki e ricordiamo che questo ragazzo è stato arrestato per aver difeso il diritto dei cristiani in Egitto a professare la loro fede. La cittadinanza? Non era all'ordine del giorno» così il vicepresidente di Forza Italia Antonio Tajani a margine dell'assemblea Cna a Roma. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev