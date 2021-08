«Terza dose ci sarà o no? E' fondamentale stabilirlo perchè c'è un problema etico. Non possiamo fare magazzino quando 3/4 del mondo non ha mai avuto niente. Il piano delle vaccinazioni è fondamentale», così Luca Zaia nel corso della diretta Facebook sui dati Covid. / Facebook Luca Zaia Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it