Zaia: «Se non avessimo le vaccinazioni saremmo già chiusi, test fai da te prima di feste»

«Se non avessimo le vaccinazioni saremmo già chiusi. Abbiamo un terzo delle ospedalizzazioni rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, facciamo appello affinché i cittadini si proteggano dagli assembramenti all'aperto e al chiuso, facciano uso del test fai da te in occasione dei pranzi e veglioni. E' un piccolo sacrificio ma tra i 5/6 euro del costo di un test e un tubo in gola in terapia intensiva credo valga la pena fare questo investimento». Le parole del presidente del Veneto Zaia a margine di una conferenza stampa Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it