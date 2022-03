«La remissione del virus non ci sarà, ma spero che arriveremo a un plateau fisiologico di pazienti. Non bisogna abbassare la guardia. Abbiamo ancora 5-6 ingressi in terapia intensiva ai giorno; ovviamente sono in questo momento pazienti ricoverati per altre patologie, sono quelli che noi definiamo 'Covid per caso'». Così il Presidente del veneto Luca Zaia in conferenza stampa. Zaia Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it