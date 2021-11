Covid, De Luca: «Subito terza dose se vogliamo evitare di chiudere l'Italia»

(LaPresse) Il governatore della Campania De Luca invoca da subito l'avvio delle somministrazione della terza dose di vaccino per tutti. "Il governo sbaglia a rinviare all'inizio di dicembre per la terza dose. Qui non si può perdere un minuto di tempo, una volta passati i sei mesi bisogna fare la terza dose se vogliamo evitare di chiudere l'Italia, siamo a un passo da questa prospettiva. E se non vogliamo richiudere le scuole", ha spiegato De Luca a margine della firma del protocollo tra la Regione e l'Ordine degli Psicologi della Campania per il supporto a bambini e adolescenti in caso di disagio.