Via l'obbligo di mascherine all'aperto, Sileri: «Si torna gradualmente alla normalità»

«Il ritiro dell'obbligo di indossare la mascherina all'aperto è un'altra restrizione che viene meno visto il migliorare della situazione contagi. Verranno meno anche altre misure come l'obbligo di mascherine al chiuso ma non immediatamente perché è bene che si torni alla normalità con gradualità e secondo quanto indica la comunità scientifica» così il sottosegretario alla Salute Pierpaolo Sileri in un'intervista esclusiva dell'Agenzia Vista. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it