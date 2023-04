Santanchè: «Assurdo l'asfalto sulla via Francigena, la rimetteremo a posto»

«Un percorso stupendo che darebbe reddito a tutte le popolazioni attraversate dalla Francigena. Eppure negli anni non si è investito abbastanza su questo meraviglioso cammino. Il mio impegno sarà per sistemarla e valorizzarla al meglio». Con un post su Instagram , Daniela Santanchè promette investimenti per un'arteria storica che attraversa l'Italia. Il ministro del turismo ha preso ufficialmente il suo impegno con un video sul suo profilo ufficiale.