Varoufakis: «Scontri su migranti in Ue? Sintomo di disgregazione»

«È un sintomo del fatto che non c'è l'Unione Europea. Dov'è l'Unione Europea? Stiamo litigando tra di noi. Chi prenderà i migranti? È un primo passo verso la disintegrazione di questa UE. Una vera Unione Europea dovrebbe accogliere i migranti. Dovremmo condividerli. Dovremmo essere in competizione l'uno con l'altro su come li ospiteremo. Questa non è un'Unione Europea. È esattamente il contrario. La disunione europea», le parole di Varufaukis a Roma per la presentazione del partito Mera25. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it

