Scuola, Valditara: «Distorte le mie parole sugli stipendi docenti, il contratto nazionale non sarà toccato»

EMBED





(Agenzia Vista) Roma 1 febbraio 2023 “Avendo una concezione alta della politica e del giornalismo non devono cedere alla strumentalizzazione e mistificazione della realtà. In troppi non hanno ascoltato il mio audio, nel quale ho posto come prioritario quello degli stipendi bassi dei docenti. Il contratto nazionale non sarà toccato”. Lo ha dichiarato il Ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara rispondendo alle interrogazioni alla Camera dei Deputati sulle iniziative volte allo stanziamento di risorse appropriate per adeguare gli stipendi degli insegnanti ai parametri europei. / Camera Tv Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev