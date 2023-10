Valditara Caivano presenta il nuovo protocollo per la scuola

'Il Ministro dell'istruzione e del merito Valditara ha firmato oggi il protocollo per le scuole di Caivano. Una pietra miliare per quel territorio, che certifica come l'operato del ministro e di questo governo sia fatto di concretezza e non di parole e mera retorica. Il ministro Valditara aveva preso un impegno e lo ha mantenuto con la firma di questo protocollo, che prevede attività e progetti da realizzare per tutte le scuole di Caivano«. Lo dichiara il senatore di Fratelli d'Italia Domenico Matera, presidente del comitato per la Legislazione del Senato della Repubblica. »In particolare, per l'Istituto comprensivo del Parco Verde, sono previste diverse misure: la realizzazione di una biblioteca/mediateca, l'organizzazione di campi-scuola e summer camp per favorire esperienze di formazione per i ragazzi, supporto al diritto allo studio degli studenti con condizioni economiche disagiate, l'introduzione di laboratori per favorire l'introduzione nel mondo delle professioni e del lavoro. Ancora una volta, gli impegni assunti dal presidente Meloni su Caivano stanno prendendo forma con i fatti concreti e non con inutili passerelle, lavorando seriamente nell'interesse dei cittadini. Da italiano, ma specialmente da campano - conclude il senatore - voglio ringraziare davvero il ministro per la sensibilità e la vicinanza reale a un territorio martoriato come quello di Caivano. È fondamentale ripartire dalle nuove generazioni e per farlo si deve dare loro modo di farlo attraverso la scuola«.