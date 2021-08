(Agenzia Vista) Roma, 27 agosto 2021 “La pandemia è sempre più sotto controllo in molti Paesi. Ma non è così per i Paesi più poveri. Differenze cos’ grosse rendono difficile per tutti battere la pandemia. Dobbiamo fare di più per i Paesi bisognosi” così il presidente del Consiglio Mario Draghi in collegamento con il Compact with Africa a Berlino. / Facebook Palazzo Chigi – Presidenza del Consiglio dei Ministri Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev