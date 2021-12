«Mi prendo l'impegno di portare in Parlamento perché la pratica dell'utero in affitto diventi reato a livello internazionale. La donna non può essere comprata o affittata. Su questo la norma italiana sia chiara» così Matteo Salvini a margine della presentazione del libro di Simona Baldassarre a Palazzo Braschi a Roma. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev