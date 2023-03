Urso: «Auto elettriche? Abbiamo voluto dare una sveglia all'Europa»

«È necessario dare certezze alle imprese per poter realizzare in tempo gli investimenti. Ecco perché noi abbiamo voluto, in qualche misura, dare una sveglia all’ Europa e dimostra che avevamo ragione anche il fatto che il consiglio è stato rinviato. Credo che questo sia importante a dimostrare che l’Italia in Europa conta». Lo ha detto il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, ospite a Start su Sky TG24.