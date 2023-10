Un anno di governo, Giorgia Meloni: «Fiera di me, ho fatto ciò che reputavo giusto»

"A un anno di distanza voglio dirvi che sono fiera di quello che abbiamo fatto, che sono fiera di noi, della nostra comunità politica, della nostra classe dirigente, che sono fiera anche di me stessa. Dopo un anno di governo posso guardarmi allo specchio e vedere ancora la stessa identica persona con qualche ruga in più, magari però sempre la stessa persona, perché ho camminato a testa alta ovunque. Non sono scesa a compromessi, ho fatto sempre solo quello che reputavo giusto fare, anche quando bisognava pagarne lo scotto", le parole di Giorgia Meloni in un videomessaggio all'evento "L'Italia vincente. Un anno di risultati del governo Meloni". Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev