Ucraina, Zingaretti: «Compiere qualunque cosa per arrivare alla pace»

Condivido tutte le scelte compiute dal governo, anche l'invio di armi ai resistenti ucraini perchè è giusto. Bisogna cercare la pace e sapere che la pace si fa con il nemico, quindi il sostegno all'Ucraina va di pari passo con l'obiettivo di compiere qualunque cosa per arrivare alla pace. Bisogna tenere alti questi valori senza farli scivolare in una dialettica che serve a qualcuno per la polemica politica, ma non di certo a quel popolo aggredito dal governo russo". Così il presidente della regione Lazio Nicola Zingaretti a margine della deposizione delle corone di fiori a Porta San Paolo in occasione del 25 aprile. " Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

25 apile, il corteo a Roma tra solidarietà all'Ucraina e striscioni contro Putin