Zelensky: «Inflitte gravi perdite a esercito russo»

«Le forze armate del nostro Stato sono riuscite a infliggere notevoli perdite logistiche agli invasori. È sempre più difficile per l'esercito russo mantenere posizioni nel territorio conquistato. Passo dopo passo, avanziamo, interrompiamo i rifornimenti per gli occupanti, identifichiamo e neutralizziamo i collaboratori. La prospettiva è ovvia: la bandiera ucraina sarà in tutte le nostre città e villaggi. L'unica questione è il tempo», le parole di Zelensky, Presidente dell'Ucraina, in un video postato sui social. / Instagram Zelensky Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev