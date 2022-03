«Porte, case e cuori degli italiani sono aperti per famiglie con bimbi in fuga dalla guerra, ma nessuna tolleranza per chi sfrutta finti profughi per arricchirsi». Lo dice il leader della Lega Matteo Salvini. Senato Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it

Ucraina, la portavoce della Casa Bianca: «Biden non invierà truppe Usa a combattere in Russia»