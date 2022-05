Ucraina, Salvini: «Far cessare la guerra è anche salvare posti di lavoro italiani»

«Grazie per sue parole di pace, sia a Washington che oggi in Aula. Chi continua a parlare solo di armi e guerra non fa bene dell'Ucraina e dell'Italia, abbiamo il dovere di fare l'interesse nazionale italiano e far cessare la guerra il prima possibile, significa salvare posti di lavoro in Italia». Lo ha detto il leader e senatore della Lega Matteo Salvini, intervenendo nell'Aula del Senato in seguito all'informativa del presidente del Consiglio, Mario Draghi, sugli ulteriori sviluppi del conflitto tra Russia e Ucraina. Senato Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it

