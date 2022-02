(Agenzia Vista) Roma, 19 febbraio 2022 "Sosteniamo il lavoro del presidente Macron, per trovare la pace in Ucraina, è fondamentale si riesca a trovare la pace con la forza della democrazia, che troverà soluzioni solo se c'è fermezza e unità". Lo ha detto il segretario del Pd, Enrico Letta, intervenendo al primo congresso di "Azione-L'Italia, sul serio", in corso a palazzo dei Congressi, a Roma. Azione Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it