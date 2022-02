«Siamo davvero preoccupati per la situazione in Ucraina e siamo qui per auspicare la pace nel Paese. Roma è una città di pace e speriamo che la crisi si risolva al più presto» così il sindaco di Roma Roberto Gualtieri a margine della manifestazione per la pace in Ucraina della Comunità di Sant'Egidio in Piazza Santi Apostoli a Roma. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it