«Ho chiamato Putin per parlare di pace e per chiedere un cessate il fuoco, anche breve. Le condizioni non sono mature ma è stato aperto il corridoio umanitario di Mariupol». Lo ha detto il premier Mario Draghi incontrando la stampa estera, parlando della telefonata con il presidente russo di ieri. Stampa Estera Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it