Ucraina, Draghi: «Impegnati per attivare corridoi speciali per i minori orfani»

«Per quanto riguarda i rifugiati siamo impegnati nell'attivazione di corridoi speciali per i minori orfani, perché possano raggiungere il nostro Paese al più presto e in sicurezza. Domenica, nel Consiglio straordinario dei Ministri dell’Interno dell’Unione Europea è stata valutata la possibilità, che l’Italia sostiene, di applicare per la prima volta la direttiva sulla protezione temporanea prevista in caso di afflusso massiccio di sfollati. Questa Direttiva garantirebbe agli Ucraini in fuga di soggiornare nell’Unione Europea per un periodo di un anno rinnovabile ed eviterebbe di dover attivare onerose procedure di asilo dopo i 90 giorni di soggiorno senza visto», così il presidente del Consiglio Mario Draghi alla Camera per riferire sulla situazione in Ucraina. / WebTv Camera Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it