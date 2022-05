Ucraina, Conte: «Dopo 70 giorni di guerra è giusto che Draghi aggiorni il Parlamento»

«Credo che dopo 70 giorni di guerra sia giusto per il Governo ragguagliare il Parlamento dell'evoluzione di questo conflitto. In questo modo anche i cittadini italiani potranno valutare“ così il presidente del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte a margine del convegno “Not for profit: l’Europa verso un nuovo paradigma economico. Binomio tra etica ed economia” a Palazzo Giustiniani al Senato. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

Conte, l'escalation contro Draghi. Ma il premier è tranquillo: «Il M5S non romperà»