«Le sanzioni sono già abbastanza pesanti per il sistema russo e non solo. Valutiamo, se sarà necessario l'Italia dovrà fare la sua parte» così il presidente del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte a margine della conferenza stampa alla Camera «Più forte, più verde, più giusta. Un patto nuovo per una nuova Europa». Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

Petrolio alle stelle dopo stop Usa e UK a forniture. Appello Berlino all'Opec