Giuseppe Conte, leader del Movimento 5 Stelle è a Napoli per partecipare alla marcia per la pace in Ucraina. «Il conflitto potrebbe ridisegnare gli equilibri geopolitici, dobbiamo augurarci che la Cina non si schieri e resti neutrale. Dobbiamo continaure a dialogare e la comunità internazionale deve essere compatta», ha detto. (LaPresse)