«Quello che l'Inps sta facendo con il Cnel mira ad eliminare l'evasione contributiva da un lato e a creare codici unici per tutte le amministrazioni con contratti di riferimento dall'altra, per un'operazione di trasparenza. Il passaggio successivo sarebbe l'inserimento di un salario minimo per dare maggiore potere d'acquisto ai lavoratori». Così Pasquale Tridico, presidente dell'Inps, in una dichiarazione. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it