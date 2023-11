Trasporti, Giorda (Anfia): «Presenteremo al Governo proposta per rinnovare parco circolante»

“Oggi abbiamo presentato una proposta importante, direi quasi storica, nel senso che ci siamo messi insieme l'associazione dei costruttori, di chi distribuisce i veicoli pesanti e anche le associazioni che rappresentano chi utilizza i mezzi, per cui trasportatori, e abbiamo fatto un documento unitario che abbiamo presentato e che poi verrà dettagliato nei prossimi giorni. E' un documento che ha l'obiettivo di presentare al governo una proposta per mettere in campo degli strumenti per rivitalizzare e per rendere più competitivo questo settore. A partire, ad esempio da un piano di incentivi per il rinnovo dei mezzi che noi immaginiamo dal 2023 al 2026 con una dotazione importante di 700 milioni di euro suddivisi per i quattro anni”. Lo ha detto a GEA Gianmarco Giorda, direttore generale di Anfia, durante Ecomondo a Rimini. “L'obiettivo- ha aggiunto - è di ringiovanire un parco che in Italia è vecchissimo, cercando di mettere su strada dei veicoli che sono ovviamente meno inquinanti e che abbiano anche delle dotazioni di sicurezza più aggiornate. L'obiettivo è proprio lavorare insieme al governo e speriamo nei prossimi giorni di iniziare questo percorso per finalmente introdurre un piano di lavoro strutturato anche per questo settore nei prossimi anni”.