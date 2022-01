Toti: «Terapie intensive in Liguria occupate all'81% da non vaccinati»

«In questo momento in Liguria, l’81% dei ricoverati terapia intensiva non è vaccinato. Sei persone, ovvero il 12%, sono in rianimazione per motivi non Covid anche se poi sono risultate positive. Si deduce quindi, che soltanto 3 persone sono in terapia intensiva causa Covid. Nel reparto malattie infettive del San Martino, invece, su 19 ricoverati totali, 16 non sono vaccinati, 2 sono vaccinati con due dosi fatte più di sei mesi fa e 1 ricoverato per altre patologie. Il vaccino dunque, effettuato nei tempi giusti, è un fortissimo baluardo alla degenerazione acuta della malattia», così il presidente della Liguria Giovanni Toti. / Courtesy Primo Canale Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it