Tensione all'Università di Padova, studenti pro Palestina respinti dalla polizia

PADOVA Forte tensione oggi, 11 giugno, all'Università di Padova. Gli unoversitari pro Palestina, dopo aver ieri notte rioccupato con le tende Palazzo Bo, hanno provato ad interrompere la seduta del Senato accademico, anche provando a negare ai senatori l'ingresso nel palazzo. Per questo si sono registrate tensioni, anche accese, con spinte ed insulti che hanno richiesto lo schieramento del Reparto mobile a garantire la sicurezza attorno al palazzo. Non tutti i senatori sono riusciti ad entrare, ma le richieste dei manifestanti sono state anche questa volta ignorate. L'ateneo padovano non ha alcuna intenzione di cedere alla volontà dei manifestanti di boicottare i rapporti scientifici con Israele. Marco Miazzo