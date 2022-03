Taverna: «Petrocelli? Credo che abbia bisogno di riflettere lui per primo su quel voto e sul suo ruolo»

La Senatrice Paola Taverna, Vicepresidente del Senato rilascia un’intervista inedita a BELVE, in onda questa sera 4 marzo alle 22.55 su Rai2. Con un divertente, appassionato e a volte teso botta e risposta con Francesca Fagnani, la Senatrice Taverna dichiara la sua delusione per il voto di Vito Petrocelli, unico grillino a votare contro la risoluzione che autorizza il Governo a inviare armi all’Ucraina. In un faccia a faccia, incalzato dalle domande della Fagnani che le chiede di esprime una posizione netta, insomma, un sì o un no, la Taverna afferma: “E’ una decisione personale del Senatore perché il voto del Movimento Cinque Stelle è stato un voto sofferto e compatto. La giornalista ribatte con decisione: “Insomma riveste una carica importante anche a vostro nome. Un passo indietro secondo lei non lo dovrebbe fare? La Senatrice conclude allora risoluta: “Credo che abbia bisogno di riflettere lui per primo su quel voto e sul suo ruolo”. Quando la Fagnani chiede alla Taverna: “Toninelli durante una diretta Facebook, ha detto che l’Ucraina era in Europa, non si è sentita in imbarazzo per lui?” La Senatrice dapprima difende il collega, poi, come per liberarsi da un peso, afferma divertita: “Toninelli non deve fare dirette Facebook, meglio che si registra, così si riascolta e si rende conto di aver detto una cosa non vera”. www.raiplay.it