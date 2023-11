Targa caduti Nassiriya al Senato, La Russa: «Forze Armate ambasciatrici libertà e democrazia»

"Coraggio, valore e umanità delle donne e degli uomini con le stellette" sono stati sottolineati dal presidente del Senato, Ignazio La Russa, che ha voluto aggiungere alla targa in ricordo dei Caduti di Nassiriya , nell'omonima sala di Palazzo Madama, anche l'iscrizione in ricordo di tutti i caduti nelle missioni all'estero. "La targa abbraccia i caduti di tutte le guerre e di tutte le forze armate", ha aggiunto, e "il loro sacrificio non può essere considerato inutile. Non solo per l'obiettivo della missione, per tenere il più possibile lontano il terrorismo da casa nostra". Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it