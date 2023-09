Tajani: «Assolutamente giusto parlare di Ucraina, ma tema delle migrazioni da non sottovalutare»

«L'Italia sta ponendo in tutte le sedi il tema dei flussi migratori e dell'instabilità nel continente africano, e sta ottenendo risultati positivi, perchè ormai la questione è all'attenzione di tutti. È assolutamente giusto parlare di Ucraina in questa sede, è un tema fondamentale: ma il problema delle migrazioni non può essere sottovalutato». Lo ha detto il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, parlando con i giornalisti a New York. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it

Migranti, Conte replica al Pd: accoglienza indiscriminata è ipocrisia