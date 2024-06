Tajani a M5s: Berlusconi vi andava bene quando appoggiava Draghi

Replica a critiche durante ricordo alla Camera a un anno da scomparsa

Roma, 12 giu. (askanews) - Silvio Berlusconi "ebbe alto il senso delle istituzioni partecipando al governo Draghi del quale fece parte anche M5s: se andava bene allora non vedo perché non vada bene adesso. Se il giudizio morale era così negativo perché accettare di stare insieme?". Così il ministro degli Esteri e segretario di Fi, Antonio Tajani, ha replicato in aula alle critiche del Movimento 5 stelle a Silvio Berlusconi durante la commemorazione tra i banchi di Montecitorio.

"Anche dall'opposizione - ha ricordato Tajani parlando dai banchi del governo - nei confronti dell'allora presidente del Consiglio Conte usò sempre parole gradevoli e mai offensive pur essendo all'opposizione, garantendo sempre e comunque, ricorderete tutte le vicende legate al Covid, un atteggiamento costruttivo nell'interesse dell'Italia che era la sua patria. Non fece mai prevalere l'interesse di partito sull'interesse nazionale, questo credo debba essere ricordato".