Dl Lavoro, Calderone: «Taglio cuneo si scarica tutto su buste paga»

(LaPresse) Sul taglio del cuneo fiscale "si devono tenere in considerazione le situazioni che noi viviamo. Nel giro di pochi mesi nuovamente si interviene con una misura che va a favore delle famiglie. Mi sembra di poter dire che il governo, rispetto a ciò che è avvenuto in precedenza, è già intervenuto in manovra di bilancio con una riconferma e un aumento del cuneo. Intervenire nuovamente, vuol dire avere una dimensione del fatto che è necessario dare un sostegno alle famiglie. Anche perché tutto ciò che si farà, sarà solo ed esclusivamente a vantaggio dei lavoratori e sarà ancora una volta un intervento che si scarica totalmente sulle buste paga". Così la ministra del Lavoro, Marina Calderone, replicando alle critiche sul taglio del cuneo fiscale. al termine della riunione del Consiglio dei ministri a Palazzo Chigi che ha approvato il nuovo pacchetto di misure in materia di sostegno al lavoro.