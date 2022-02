«Le truffe ci sono come in ogni campo, se uno passa col rosso dai una multa a chi passa col rosso non blocchi tutto. Sono un tifoso del superbonus, dei lavori e dei cantieri» così il segretario della Lega Matteo Salvini fuori dal Palazzo della Consulta in attesa della decisione della Corte Costituzionale sui referendum in materia di giustizia, eutanasia e cannabis. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it