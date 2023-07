Stop al reddito, De Luca: «Comunicarlo con un sms crea un trauma sociale»

Stop al reddito di cittadinanza per 169mila famiglie da agosto. E' la prima conseguenza della scelta adottata dal governo Meloni che ha eliminato il sostegno voluto dal Movimento 5 Stelle e lo ha sostituito con l'assegno di inclusione. Vincenzo De Luca ha criticato l'intervento e le modalità con cui è stato comunicato. "Credo sia stato sbagliato da parte del governo. Inviare un sms per informare decine di migliaia di persone che da inizio agosto non avranno più un aiuto è un trauma sociale che avremmo dovuto fare di tutto per evitare", ha detto il presidente della Regione Campania a margine della presentazione degli interventi di ristrutturazione dello stadio Collana, a Napoli. "Si sapeva che c'era questa scadenza ma quando parliamo di famiglie, di persone non possiamo usare l'algoritmo o l'sms. Bisogna fare un lavoro di preparazione. Noi dobbiamo lavorare in due direzioni: solidarietà e trasparenza. Dobbiamo correggere alcune distorsioni che si sono registrate in questi anni, fenomeni speculativi, parassitari che vanno cancellati. Ma in primo luogo la solidarietà", ha aggiunto De Luca. (LaPresse)