«Penso che fondamentalmente ciò a cui assistiamo sono due poteri autoritari, Russia e Cina che operano insieme perchè a loro non piacciono le regole condivise in base all'ordine nazionale, non condividono i nostri valori e la democrazia», così il Segretario generale della Nato Stoltenberg nel corso di una conferenza stampa.

