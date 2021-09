«L'uso del green pass ci aiuterà a spingere la campagna di vaccinazione, rendere più capillare le farmacie in grado di somministrare i tamponi e chiediamo alle farmacie di rispettare il protocollo. I tamponi saranno gratuiti solo per chi non può fare il vaccino», così il ministro Speranza durante la conferenza stampa a Palazzo Chigi.

Palazzo Chigi Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it