«Grazie a una collaborazione proficua con il ministro alla Coesione Carfagna l'Italia per la prima volta nella sua storia avrà finanziato un Piano Operativo Nazionale della Salute dalla Commissione europea. Non era mai successo prima. Si tratta di 625 milioni per la sanità del Mezzogiorno» così il ministro della Salute Roberto Speranza in audizione alla Camera. / Courtesy Camera dei Deputati Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it