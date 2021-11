Speranza: «Oggi in Italia 92,5 milioni di dosi somministrate»

«A me piace ricordare che la prima iniezione di l'abbiamo fatto meno di 11 mesi fa, il 27 dicembre 2020, ma sembra passato chissà quanto tempo. Oggi in Italia sono state somministrate 92,5 mln di dosi di vaccino. Non sarebbe stato possibile se non ci fosse stato un grande Paese, e grazie agli operatori sanitari e alle istituzioni a tutti i livelli». Lo ha ricordato il ministro della Salute Roberto Speranza, nel suo intervento al convegno 'Riflessioni sulla pandemia da Sars-Cov2. Il contributo del comparto difesa e sicurezza sulla mitigazione e nel contrastò organizzato dalla Fnomceo, la Federazione nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e Odontoiatri. Ministero Salute Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev