Speranza: «Grazie medici, il Paese ha retto grazie a voi»

«Se il Paese ha retto a una prova così difficile, pur pagando un prezzo importante in termini di vite umane, ma anche in termini di chiusure e di cambiamenti delle nostre esistenze, è perchè abbiamo uno straordinario Servizio sanitario nazionale che dobbiamo difendere e di cui il cuore sono le donne e gli uomini che lo animano». Così il ministro della Salute, Roberto Speranza, alla Fnomceo per la 2/a giornata del personale sanitario al quale rivolge «gratitudine» sottolineando la fine della stagione dei tagli e gli investimenti in campo: 124mld nell'ultima legge di Bilancio, 20mld del Pnrr e i fondi Ue sulle aree disagiate.