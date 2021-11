Speranza: «Da 114 a 128 miliardi per la Sanità: salto inedito in tempi brevi»

«Siamo passati in pochi anni da 114 a 128 miliardi di euro per la sanità e farlo in tempi così brevi è stato un salto inedito. Il concetto di fondo che vorrei segnalare è che le politiche di prevenzione e di sanità pubblica saranno centrali nel futuro del Paese. Abbiamo approvato la legge di Bilancio e vi posso consegnare un elemento di fiducia del Paese nel Ssn e una totale consapevolezza che siamo in una nuova fase di investimento per il Ssn». Lo ha detto il ministro della Salute, Roberto Speranza, nel suo intervento in streaming al 54esimo Congresso nazionale della Società italiana di igiene (Siti) a Lecce. Siti Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev