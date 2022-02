Ucraina, il ministro Speranza in piazza contro la guerra: «Tacciano le armi e torni la diplomazia»

«Molto importante mobilitarsi contro questo conflitto insensato. Devono tacere le armi e deve tornare in campo la diplomazia» così il ministro della Salute Roberto Speranza alla manifestazione indetta da Cgil, Cisl e Uil in Piazza Santi Apostoli a Roma contro il conflitto in Ucraina. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev