«La riforma più importante da fare per me è quella che riguarda in qualche modo il modello di programmazione e di definizione della spesa sanitaria nel suo complesso. Io questa battaglia ho iniziato a farla da quando sono ministro perché penso che abbiamo un modello della spesa sanitaria che è figlio di un tempo che non c'è più» Lo ha detto il ministro della Salute Roberto Speranza, intervenuto all'Assemblea pubblica di Farmindustria. Farmindustria

Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev