Soumahoro, Bonelli: «Né abbaglio, né accanimento. Nessun rimpianto per sua candidatura»

(Agenzia Vista) Roma 30 novembre 2022 “Gli elementi che avevamo a disposizione su Aboubakar Soumahoro non facevano oggettivamente pensare a quello che poi è successo, stiamo parlando di una persona che non è indagata e su cui, giustamente, noi dal punto di vista politico abbiamo posto delle questioni. Quindi non è né un abbaglio né una persecuzione. Nessun rimpianto, è stata una candidatura che per noi era importante, quella di un attivista, non di un simbolo come dice qualcuno, ma espressione di battaglie. Perché riteniamo che il Parlamento debba ospitare anche gli esponenti della società civile". Così Angelo Bonelli, co-portavoce di Europa Verde e deputato dell'Alleanza Verdi-Sinistra italiana, a margine della votazione di oggi alla Camera delle mozioni Ucraina. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagie