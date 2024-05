Silenzio nell'aula del Senato per ricordare la strage di Capaci

Momenti di silenzio in aula al Senato per ricordare la strage di Capaci. A chiedere qualche attimo di raccoglimento è stato il presidente della Camera, Ignazio La Russa, salutando una scolaresca che assiste oggi ai lavori dell'Aula: "Siete nell'aula del Senato in un giorno importante, in cui ricorre la morte di Giovanni Falcone, della moglie Francesca Morvillo e dei tre uomini della scorta: Antonio Montinaro, Rocco Dicillo e Vito Schifani. Persero la vita per un drammatico attentato mafioso che colpiva loro per colpire la nostra libertà, la nostra democrazia, la nostra Costituzione e per tentare di sopraffare la forza dello Stato. Ricordiamo che nella loro memoria continuiamo in maniera inflessibile tutti insieme a essere un baluardo contro la criminalità. Vi chiedo qualche attimo di silenzio nella loro memoria".