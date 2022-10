Senato, Segre presiede la seduta: «A 100 anni dalla marcia su Roma, tocca a me»

(Adnkronos) - La senatrice Liliana Segre presiede "particolarmente emozionata" al Senato la seduta che apre la legislatura. "Oggi sono particolarmente emozionata di fronte al ruolo che in questa giornata la sorte mi riserva. In questo mese di ottobre nel quale cade il centenario della marcia su Roma, che dette inizio alla dittatura fascista, tocca proprio ad una come me assumere momentaneamente la presidenza di questo tempio della democrazia che è il Senato della Repubblica", dice.

